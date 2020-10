Energia: Patuanelli, per efficientamento edifici educare comportamenti e progettare interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre che per Enea anche per il governo è "centrale l'efficienza energetica". Lo ha precisato il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli intervenendo questa mattina al webinar sul IX Rapporto annuale sull’efficienza energetica dell’Enea. "Il passo preliminare è quello di consumare meno energia contestualmente al cambiare modo di produrla", ha spiegato. "Certamente per far consumare meno energia ai nostri edifici vanno educati i comportamenti e vanno progettati interventi di efficientemente energetico. Abbiamo dimostrato con i fatti che questa sia la strada che vogliamo percorrere", ha aggiunto. (Rin)