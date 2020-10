Russia-Germania: ministero Esteri di Mosca commenta dichiarazioni di Maas su Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, secondo cui il caso relativo a Aleksej Navalnyj non è un argomento di relazioni tra Mosca e Berlino, rappresentano un trucco di natura tattica. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. In precedenza, Maas ha affermato in un'intervista a "Ria Novosti" che l'incidente del presunto avvelenamento di Navalnyj non costituiva una questione nell'agenda bilaterale di Germania e Russia, ma dell'intera comunità internazionale. "Consideriamo tali dichiarazioni, apparentemente, una sorta di trucco tattico, che serve da copertura per la linea tedesca verso una rottura dei legami bilaterali", ha dichiarato Zakharova in un briefing con la stampa. (Rum)