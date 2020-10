Riforme: Delrio (Pd), Iv aspetta tavolo con Conte, stop non va bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando i numeri della maggioranza in Parlamento, il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio. ha dichiarato: "Ieri ce l'abbiamo fatta e oggi dovevamo fare un altro pezzo ma non ci siamo riusciti, e questo non va bene". Parlando ai microfoni di Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", Delrio ha spiegato: "Il voto ai 18enni è una cosa molto importante, abbiamo dovuto rimandare ma speriamo solo di qualche giorno, in attesa di un chiarimento che ha chiesto Italia Viva". Alla domanda se Iv sta prendendo tempo o chiedono solo chiarimenti, il deputato dem ha aggiunto: "Vogliono chiarimenti e dicono che aspettano un tavolo convocato da Conte. Basta che si faccia alla svelta perché le riforme costituzionali devono andare avanti". (Rin)