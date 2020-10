© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lascia sgomenti e addolora tutti profondamente la morte improvvisa di Jole Santelli. Una donna appassionata e molto impegnata per la sua terra, la Calabria. Sono vicino alla famiglia e a tutti i suoi cari in questo momento di grande dolore". Lo scrive su Twitter il ministro per l'Economia e le Finanze, Roberto Gualtieri. (Rin)