Italia-Russia: Di Maio, non vogliamo rinunciare al dialogo con Mosca

- L’Italia non vuole rinunciare al dialogo con la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di un question time al Senato, specificando che la sua visita di ieri a Mosca, proprio il giorno dopo la decisione del Consiglio Ue di imporre delle sanzioni sul caso dell’avvelenamento dell’oppositore Aleksej Navalnyj è una conferma dell’impegno italiano in questo senso. “Ieri ho copresieduto il Consiglio Italo-Russo per la Cooperazione economica, industriale e finanziaria (Circeif), che tratta di tutte le sfere della cooperazione bilaterale”, ha ricordato Di Maio, sottolineando che la visita è stata un’occasione per “siglare nuove cooperazioni culturali” e che “l’incontro con il ministro dell’Industria, Denis Manturov, è stata un’occasione per affrontare varie questioni aperte, fra cui gli interessi dell’aziende italiane in Russia e quelli delle aziende russe in Italia”. (Les)