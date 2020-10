Usa: leader repubblicano McConnell, abbiamo numeri per confermare Barrett a Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori repubblicani hanno i numeri sufficienti a confermare la nomina della giudice Amy Coney Barrett alla Corte suprema. Lo ha dichiarato oggi il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, durante le operazioni di voto anticipato in Kentucky per le elezioni del 3 novembre. “Abbiamo i voti di cui abbiamo bisogno”, ha chiarito. Oggi i senatori repubblicani della commissione Giustizia hanno fissato per il 22 ottobre all'una di pomeriggio, le 19 in Italia, il voto sulla nomina alla Corte suprema della giudice scelta dal presidente Donald Trump. Secondo McConnell, il voto in aula dovrebbe tenersi già il giorno successivo. (Nys)