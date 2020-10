Riforme: Zucconi (Fd'I), Renzi alza la testa e il governo scappa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il Governo continua a manifestare la sua inadeguatezza scappando dal voto in Aula. Di fronte all'ennesimo rialzo di Italia Viva, il Governo ha deciso di far saltare il voto previsto questa mattina alla Camera per la modifica dell'elettorato al Senato riscontrando di non avere i numeri. Tutto questo è inaccettabile: Fratelli d'Italia chiede a Conte di prendere atto dell'inadeguatezza della maggioranza e di come andare avanti così sia impossibile. Gli italiani non meritano un Governo che mentre mercanteggia blocca un'intera Nazione". Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fd'I in Commissione – Attività produttive, commercio e turismo. (Com)