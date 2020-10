Speciale infrastrutture: Adelizzi (M5s) su Nadef, dal 2021 far ripartire investimenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del M5s della commissione Bilancio Cosimo Adelizzi, in una nota, afferma: "Durante la discussione in aula sulla Nadef ho voluto sottolineare, da relatore, alcuni punti chiave della politica economica dei prossimi mesi e anni. Su tutti la necessità di rilanciare gli investimenti pubblici, senza i quali non può ripartire un ciclo virtuoso di crescita e sviluppo che coinvolga anche il settore privato. La novità, rispetto agli anni passati, è che l'Unione Europea ci sosterrà in questo sforzo. Merito del governo è aver saputo trattare oltre 200 miliardi di aiuti nel contesto del Recovery Fund, che ci consentiranno di finanziare un grande piano di spesa produttiva per ambiente, salute, digitalizzazione e infrastrutture aggiungendosi al deficit finanziato attraverso il ricorso al mercato. Se negli anni più bui dell'austerità il rapporto tra investimenti pubblici e Pil è sceso addirittura sotto il 2 per cento, la sfida è di avvicinarci e poi in prospettiva superare la media europea. Insieme alla riduzione della pressione fiscale sul ceto medio e le famiglie è la massima priorità del prossimo triennio". (Com)