Speciale infrastrutture: ambasciatrice Usa in Albania, Tap è gasdotto con importanza strategica

- Il gasdotto Transadriatico (Tap) è strategicamente importante e rende l'Albania parte integrante dell'architettura energetica regionale per la diversificazione. Lo ha dichiarato l'ambasciatrice statunitense in Albania, Juri Kim, scrivendo su Twitter per commentare la notizia del sostanziale completamento del Tap. Secondo l'ambasciatrice Usa, il gasdotto che trasporterà il gas naturale dal Mar Caspio in Europa, attraverso la Grecia e l'Albania, assicurerà la diversificazione energetica che equivale alla sicurezza ed all'indipendenza. A quasi quattro anni e mezzo dall'inizio dei lavori, la costruzione del gasdotto Tap è sostanzialmente terminata, secondo quanto riferito dal portale del consorzio incaricato della realizzazione dell'infrastruttura energetica. Il gas naturale è stato introdotto lungo l’intera infrastruttura dal confine greco-turco fino al terminale di ricezione (Prt) di Melendugno, in Italia. Tap sta attualmente completando i preparativi per l'avvio delle operazioni commerciali e l'offerta di capacità al mercato in coordinamento con i Tso (transmission system operator) con cui è interconnesso. Si prevede che il punto di interconnessione tra il gasdotto Tap e il sistema di trasporto di Snam Rete Gas in Italia sarà completato e pronto per il trasporto del gas entro metà novembre 2020. (Alt)