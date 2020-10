Bolivia: presidenziali, Luis Arce punta a vittoria primo turno con oltre il 50 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio pubblicato domenica dal quotidiano "El Deber" Arce appare in condizione di ottenere per pochi decimali uno scarto superiore del 10 per cento sul leader di Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, che gli permetterebbe evitare il ballottaggio. Il sondaggio è stato effettuato sulla base di 3 mila interviste. La rilevazione assegna ad Arce il 42,2 per cento, contro il 33,1 per cento di Mesa. Al terzo posto il leader ultra conservatore Fernando Camacho, con il 16,7 per cento, mentre Chi Hyun Chung, pastore coreano-boliviano che alle elezioni dell'autunno scorso aveva ottenuto un inatteso terzo posto, è dato al quarto posto con un 3,7 per cento delle preferenze seguito quindi dal rinunciatario Jorge "Tuto" Quiroga. Il candidato di Libre 21 ha ritirato la sua candidatura per compattare il fronte del centrodestra, seguendo in questo le orme dell'attuale presidente ad interim, Jeanine Anez, che pure aveva ritirato la sua candidatura lo scorso 17 settembre alla luce di un sondaggio che la posizionava al quarto posto. In quell'occasione anche Anez aveva giustificato la decisione con la volontà di non disperdere i voti della destra ed evitare un ritorno del Mas al governo. (segue) (Brb)