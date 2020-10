Bolivia: presidenziali, Luis Arce punta a vittoria primo turno con oltre il 50 per cento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la rinuncia alla loro candidatura da parte di Anez e Quiroga, alla corsa per la presidenza rimangono iscritti ufficialmente sei candidati. Il principale sfidante del "ticket" del Mas è come detto Carlos Mesa, già alla guida del paese dall'ottobre del 2003 al giugno del 2005. Mesa era diventato presidente della Bolivia sostituendo Gonzalo Sanchez de Lozada, di cui era vice. Il leader del Cc correrà con l'appoggio di Gustavo Pedraza, riproponendo il binomio arrivato secondo alle contestate elezioni del 20 ottobre. Tra le candidature più in vista anche quella del leader dei settori più conservatori legati alla provincia di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. In corsa anche Chi Hyun Chung, pastore coreano-boliviano che alle elezioni dell'autunno scorso aveva ottenuto un inatteso terzo posto. (segue) (Brb)