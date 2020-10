Egitto: Shoukry partecipa alle riunioni del Consiglio esecutivo dell'Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha partecipato alle riunioni della 37esima sessione ordinaria del Consiglio esecutivo dell'Unione africana (Ua), tenutasi in videoconferenza negli ultimi due giorni. Il capo della diplomazia dell’Egitto ha espresso l'apprezzamento del suo Paese “per tutti gli sforzi compiuti al fine di raggiungere l'obiettivo di riforma istituzionale dell'Ua e di migliorare l'efficienza sia della Commissione dell'Unione che del segretariato delle Comunità economiche regionali (Rec), in modo che possano essere in grado di attuare i piani e programmi dell’Agenda 2063”. L'incontro ha affrontato una serie di questioni chiave africane, principalmente i progressi compiuti nell'affrontare le varie ripercussioni della pandemia di coronavirus e la preparazione per il secondo vertice di coordinamento Ua-Rec, oltre ai preparativi per il piano d'azione comune 2021 in campo culturale. Inoltre, la riunione ha approvato il budget dell'Ua 2021, tenendo in considerazione le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus sulla capacità dei vari Stati membri di versare i propri contributi. (Cae)