Ue: von der Leyen, programma Sure fornirà due miliardi di euro alla Repubblica Ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Sure dell'Unione europea fornirà due miliardi di euro alla Repubblica Ceca per la tutela dei lavoratori. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a seguito dell'incontro odierno con il premier ceco Andrej Babis. Come ha scritto su Twitter von der Leyen, il Fondo per la ripresa (Next Generation Eu) aiuterà a dare nuovo vigore all'economia, con la transizione ecologica e quella digitale. (Beb)