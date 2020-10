Speranza: "Momento non facile, dobbiamo resistere". A scuola si pensa ad ingressi scaglionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte della decisione del ministero delle Infrastrutture di mantenere all'80 per cento la capienza massima dei traporti pubblici torna a farsi largo l'ipotesi di scaglionare gli ingressi degli studenti a scuola, in modo da evitare sovraccarichi nei mezzi durante gli orari di punta. A rimettere al centro del dibattito la proposta, già contenuta nelle indicazioni del comitato tecnico scientifico (Cts) prima del rientro in classe, è la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che afferma: "Tra le varie soluzioni previste dal Piano scuola che abbiamo approvato a giugno c'è anche la possibilità di fare didattica digitale per le scuole superiori. In maniera complementare, perché anche i ragazzi più grandi hanno bisogno della scuola in presenza. La didattica digitale è già realtà per le scuole superiori. Così come lo scaglionamento degli ingressi". In mattinata il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che "non è un momento facile in Italia, in Europa e nel mondo. Dobbiamo resistere e la ricerca scientifica ci aiuterà a vincere la sfida contro il virus e per nuovi farmaci efficaci e sicuri"."Abbiamo parlato con il ministro Azzolina della didattica a distanza e ha dichiarato di essere contraria, ma invece è disponibile a prevedere una differenziazione degli orari di ingresso e di inizio delle singole lezioni, per fare in modo che non ci siano dei picchi". A parlare è Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che apre all'idea di scaglionare gli ingressi per non chiudere la scuola, evitare assembramenti e scongiurare il sovraccarico del trasporto pubblico. Una dichiarazione, quella di Fontana, che arriva dopo il tavolo tecnico convocato ieri, 14 ottobre, dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso del quale le associazioni del Tpl hanno presentato i risultati del monitoraggio nell'ultimo periodo. Secondo i dati del Mit, l'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti si è attestato in media a livelli inferiori all'80 per cento del riempimento, registrando un valore di circa il 55,60 per cento della capienza consentita.La proposta di differenziare gli orari di accesso era una raccomandazione già avanzata dal Cts al governo, che nelle linee guida del 26 giugno scorso proponeva di far cominciare le lezioni in un intervallo temporale di diverse ore, in base all'ordine dell'istituto considerato. Il ministero dei Trasporti e quello dell'Istruzione, a seguito della riunione di ieri, hanno dato disponibilità per la creazione di tavoli operativi regionali e provinciali e di coordinamento per affrontare le situazioni di maggiore criticità ma la soglia della capienza dei mezzi pubblici non verrà abbassata. Secondo il Mit le criticità riscontrate sono limitate al contesto di alcune delle città metropolitane nelle ore di punta del servizio, in particolare in corrispondenza dell'uscita delle scuole. Il mezzo di trasporto pubblico, rispettando puntualmente le linee guida del governo, ha rappresentato nelle prime settimane di riapertura delle scuole un ambiente sicuro, grazie alle operazioni di igienizzazione e sanificazione, al ricambio dell'aria a bordo mezzo e ai tempi medi, brevi, di durata del viaggio, sottolinea il ministero. La ministra De Micheli ha confermato che, in accordo con la ministra Azzolina, saranno agevolati tavoli tecnici (regionali e provinciali) specifici con le rappresentanze territoriali del ministero dell'istruzione per allineare negli orari di punta domanda e offerta di trasporto, come già sperimentato durante l'estate. (Rin)