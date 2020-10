Speciale energia: Turchia, probabile revisione al rialzo delle stime su giacimenti gasiferi del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati delle attività di esplorazione e perforazione in corso nel mar Nero da parte della Turchia fa presagire un aumento dell'ammontare delle scoperte gasifere nella regione. Lo ha affermato il ministro turco dell'Energia e delle risorse naturali, Fatih Donmez, come riferisce il quotidiano "Daily Sabah". "Le riserve aumenteranno probabilmente nel giacimento gasifero di Sakaraya, nel Mar Nero, così come in altri siti suscettibili di essere potenziali giacimenti", ha dichiarato il ministro, specificando che le suddette risorse verranno utilizzate principalmente per il fabbisogno della Turchia, che importa il 98 per cento del gas. "Gli investimenti in tal senso sono sostenibili economicamente in quanto diminuiranno le importazioni energetiche", ha precisato il ministro, aggiungendo che le importazioni turche di gas attualmente oscillano tra i dieci e i dodici miliardi di dollari. (Tua)