Speciale energia: Spagna, Iberdrola entra a far parte di network Nasdaq per emittenti di bond sostenibili

- Iberdrola è il primo emittente spagnolo a entrare a far parte del network del Nasdaq dedicato agli emittenti di bond sostenibili. Il Nasdaq Sustainable Bond Network (NSBN) riunisce una serie di emittenti, fornendo informazioni standardizzate in merito ai loro quadri finanziari e i principi che applicano (come i Gbp e Icma, per esempio), nonché i dati sui loro impatti in riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Come riferisce un comunicato stampa, il network si è dimostrato uno strumento importante per gli investitori, fornendo informazioni e soluzioni che permettono loro di incrementare comodamente il proprio portfolio fi dati tramite un'unica piattaforma. Il presidente di Iberdrola Ignacio Galán ha dichiarato: "In qualità di principale emittente di green bond e fornitore di energia rinnovabile, Iberdrola supporta la finanza sostenibile come un modo per accelerare la transizione energetica, insieme a qualsiasi altra iniziativa che mira a contrastare il cambiamento climatico, come il Nsbn". Iberdrola gioca un ruolo di primo piano nella lotta al cambiamento climatico attraverso le operazioni di sustainable funding. Nel 2014, Iberdrola è stata la prima società spagnola a lanciare i green bond ed è stata il più grande emittente al mondo di tali strumenti nel 2016 e nel 2017. Iberdrola ha 11,4 miliardi di euro di finanziamenti sostenibili sui mercati dei capitali (giugno 2020). (Com)