Speciale energia: Di Maio in visita a in Russia, riaffermata importanza del dialogo e delle relazioni commerciali

- L'Italia e la Russia devono proseguire il dialogo in tutti i contesti diplomatici, di fronte alle sfide attuali e alle situazioni di instabilità globali. Questo quanto emerso dagli incontri avuti dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Mosca. Il titolare della Farnesina è stato ricevuto dall'omologo Sergej Lavrov, con cui c'è stato un dialogo "molto franco e costruttivo", centrato sui rapporti bilaterali, la risposta alla pandemia di Covid-19 e le crisi in Libia, Bielorussia e nel Nagorno-Karabakh. In più occasioni, nel corso della conferenza stampa congiunta, Di Maio ha avuto modo di sottolineare come l'Italia consideri la Russia un partner fondamentale, con cui è necessario mantenere e rafforzare il dialogo politico, anche a livello europeo. Un'apertura apprezzata da Lavrov, che ha a sua volta messo in evidenza la posizione "costruttiva" del nostro paese nel contesto Ue. La Russia, come spiegato dal ministro degli Esteri, è preoccupata per i "passi ostili da parte di Bruxelles" e di alcuni Stati membri dell'Unione europea che si sono espressi su posizioni "russofobe". L'Italia, a detta di Lavrov, si è distinta in questo contesto, pur nei limiti "a cui deve sottoporsi come membro dell'Unione". Di Maio ha sottolineato la storica amicizia e i legami esistenti fra i due paesi, grazie anche a un'attrazione reciproca tra le rispettive culture. In merito, il ministro ha ricordato come sia stato definito l'accordo per l'anno incrociato fra i musei russi e italiani per il 2021-2022. (Rum)