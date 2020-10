Speciale energia: Arabia Saudita, Riad punta a investimenti in Iraq per 2,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per l’economia, il commercio e gli investimenti del Consiglio di coordinamento saudita-iracheno si è riunito a Riad sotto la direzione del ministro saudita per gli Investimenti, Khaled bin Abdulaziz al Falih, e il ministro per la Pianificazione iracheno, Khaled Battal al Najm. Lo riferisce il quotidiano saudita “Asharq Al-Awsat”. Il comitato ha annunciato l’intenzione di Riad di accrescere il valore degli investimenti in Iraq a 2,6 miliardi di dollari. Lo scorso maggio, in occasione della visita a Riad del del vicepremier, ministro delle Finanze e responsabile ad interim del ministero del Petrolio dell’Iraq, Ali Allawi, Riad ha promesso nuovi investimenti, collaborazione nel settore petrolifero e l'invio di un ambasciatore saudita in Iraq dopo quattro anni. (Res)