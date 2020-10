Speciale energia: processo Opl-245, Eni chiede a Drumcliffe di fornire documenti sugli accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Eni ha richiesto dei documenti alla società di investimento Drumcliffe Partners Llc, che collabora con il governo della Nigeria, per apportare elementi alla sua difesa nel caso che la vede imputata per aver versato nel 2011 - insieme a Royal Dutch Shell Plc - una presunta tangente di 1 miliardo e 92 milioni di dollari al governo della Nigeria per acquistare la concessione petrolifera nota come "Opl-245". Secondo la compagnia, "interessi non divulgati" guidano la strategia contenziosa del governo nigeriano "a scapito dei diritti contrattuali di Eni e dell'interesse nazionale della Nigeria", e per questo motivo l'avvocato Paola Severino ha chiesto che un totale di sette società Drumcliffe registrate nel Delaware producano documenti sugli accordi che hanno istituito per il pozzo Opl-245. "Si tratta", ha commentato Eni, "di un atto dovuto a tutela dei nostri investimenti e nei confronti dei nostri investitori, ma confidiamo che si possa arrivare a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti". (Res)