Speciale energia: Ambiente, Commissione Ue presenta la strategia per la riduzione delle emissioni di metano

- La Commissione europea ha presentato una strategia dell'Ue per ridurre le emissioni di metano, potente inquinante atmosferico che causa gravi problemi di salute e che è considerato il secondo più grande contributore al cambiamento climatico, dopo l'anidride carbonica. La strategia definisce misure per ridurre le emissioni di metano in Europa e a livello internazionale e presenta azioni legislative e non legislative nei settori dell'energia, dell'agricoltura e dei rifiuti, che rappresentano circa il 95 per cento delle emissioni di metano associate all'attività umana nel mondo. La Commissione collaborerà con i partner internazionali dell'Ue e con l'industria per ottenere riduzioni delle emissioni lungo la catena di approvvigionamento. Una delle priorità della strategia è migliorare la misurazione e la comunicazione delle emissioni di metano. Oltre alle misure a livello dell'Ue per rafforzare gli standard di misurazione, verifica e comunicazione, la Commissione sosterrà la creazione di un osservatorio internazionale sulle emissioni di metano in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la Coalizione per il clima e l'aria pulita e l'Agenzia internazionale per l'energia. Inoltre, il programma satellitare Copernicus dell'Ue migliorerà la sorveglianza e aiuterà a rilevare i super-emettitori globali e a identificare le principali perdite di metano. (Beb)