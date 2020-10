Russia-Italia: Vekselberg (Skolkovo) a “Nova”, innovazione alla base della partnership tra i paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnologia e l'innovazione sono fondamentali nella partnership economica russo-italiana, come dimostra la scelta della sede per l'incontro del Consiglio italo-russo di cooperazione economica industriale e finanziaria (Circeif). È quanto dichiarato ad "Agenzia Nova" dal presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Skolkovo, organizzazione pubblico privata senza scopo di lucro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Al Centro Innovazione Skolkovo ieri si è tenuta la riunione ordinaria del Circeif alla presenza dei co-presidenti, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il ministro dell'Industria della Russia, Denis Manturov. Skolkovo è un distretto deputato a ospitare imprese e gruppi di ricerca nel settore delle tecnologie innovative. “Il fatto che la riunione del consiglio bilaterale con la presenza del ministro Di Maio si sia tenuta proprio a Skolkovo sottolinea come la cooperazione in campo tecnologico sia fondamentale nella partnership”, ha dichiarato Vekselberg. (segue) (Rum)