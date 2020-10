Russia-Italia: Vekselberg (Skolkovo) a “Nova”, innovazione alla base della partnership tra i paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione in campo tecnologico non può essere concepita come una semplice evoluzione del vecchio paradigma che vedeva la Russia acquisire soluzioni innovative da altri paesi, ha spiegato il presidente della Fondazione. “Si tratta di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, non dominata dalla contingenza della sostituzione delle importazioni (politica avviata nell'ultimo decennio dalla Federazione Russa per sottrarre il paese alle fluttuazioni dei mercati globali). Le compagnie italiane arrivano sul mercato russo con soluzioni tecnologiche avanzate e organizzano qui le proprie attività. Questo è non solo reciprocamente vantaggioso ma, voglio sottolinearlo, rappresenta anche una strada a doppia corsia. Non osserviamo solo l'arrivo delle imprese italiane, ma sosteniamo anche quelle russe che cercano un partner in Italia”, ha dichiarato Vekselberg. (segue) (Rum)