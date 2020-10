Russia-Italia: Vekselberg (Skolkovo) a “Nova”, innovazione alla base della partnership tra i paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza italiana nei settori innovativi dell'industria e della ricerca non si limita alle attività delle grandi imprese, ma abbraccia il mondo accademico e quello delle startup. “La cooperazione tra la Fondazione Skolkovo e le aziende italiane si articola in tre rami. In primo luogo bisogna parlare della cooperazione dell'istituto scientifico di Skolkovo con le università. In particolare si tratta degli accordi di Skoltech con le università di Torino e Genova, così come ricercatori indipendenti. In secondo luogo si può parlare della cooperazione con le grandi società. Per il momento soltanto con Enel ne abbiamo attiva una da tre anni. Enel opera nella selezione dei progetti. Insieme ne abbiamo esaminati circa un migliaio e al momento ne sono sati selezionati ad oggi una sessantina che potenzialmente saranno attuati. Per quanto riguarda invece le startup, la terza area della cooperazione, le attività sono molto intense. A parte nell'anno in corso in cui i contatti sono stati ridotti, per ovvi motivi. Ma se guardiamo agli anni precedenti, le imprese italiane sono state nostre partner principali nel forum Startup Village. Più di trenta imprese italiane hanno presentato loro progetti innovativi ed hanno stretto rapporti professionali. All'inizio di quest'anno la delegazione di ritorno di imprese russe hanno preso parte al Forum di Bari”, ha concluso Vekselberg. (Rum)