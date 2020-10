Riforme: Sisto (FI), maggioranza in confusione costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, sottolinea che "il modo adeguato per descrivere la situazione nella maggioranza è 'piena confusione costituzionale'. Sulle tanto sbandierate riforme i partiti che sostengono il governo sono in tilt". Il parlamentare osserva, in una nota, che "così come è stato rimandato in Aula l'esame della proposta di abbassamento dell'età per eleggere i senatori, anche in commissione Affari costituzionali è stato sospeso l'iter della proposta Fornaro sul Senato a matrice cirscorscrizionale anziché regionale. Uno scollamento evidente nei numeri come nell'iniziativa politica che certifica, una volta di più", conclude l'esponente di FI, "il fallimento di questo cocktail di incompetenza e comunismo che è al governo". (Com)