Sanità: Nursind, no a pacche sulla spalla, politica valorizzi infermieri

- Gli infermieri hanno sostenuto "il sistema sanitario fin dall’inizio della pandemia e continuiamo a farlo, ora però la politica sostenga le nostre rivendicazioni". Lo ha detto il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega, nel corso della manifestazione "Curiamo l’Italia", organizzata a piazza Montecitorio, a Roma. "Siamo qui", ha aggiunto Bottega, "per ricordare al legislatore l'impegno preso pubblicamente, in Aula, dal presidente del Consiglio, quel 'non ci dimenticheremo di voi', e degli sforzi fatti da una professione posta a tutela della salute pubblica. Noi non l’abbiamo dimenticato e quello che chiediamo è una concreta valorizzazione della categoria. Si tratta di una richiesta perfettamente compatibile con la visione di una nuova sanità che il governo stesso ha tracciato sin dai primi duri mesi di ardua lotta al Covid-19". Uno spazio, quello di Montecitorio - si legge in una nota - collegato attraverso un maxischermo anche a piazza del Popolo per rispettare un rigoroso distanziamento, visto l’alto numero di adesioni. Mille tra infermieri e ostetriche i professionisti che hanno preso parte all’iniziativa. (segue) (Com)