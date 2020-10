Sanità: Nursind, no a pacche sulla spalla, politica valorizzi infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’area autonoma di contrattazione proprio per infermieri e ostetriche, un incremento sostanziale dell’indennità professionale specifica che oggi vale appena 36,15 euro lordi mensili. E poi ancora la rimozione del limite di incremento dei fondi contrattuali che taglia la retribuzione integrativa di anno in anno. Ma, più in generale, uno stop ai vincoli economici per le assunzioni del personale sanitario "in modo tale da poter finalmente valutare il fabbisogno non più sul minutaggio, ma sulle reali esigenze di cura". Sono solo alcune delle proposte che sono risuonate davanti al Parlamento. Non solo - continua la nota - ma Nursind ha chiesto con forza anche pari dignità tra le professioni sanitarie ed uguaglianza di trattamento nell’accesso alla libera professione. "Siamo professionisti con un ambito autonomo di esercizio - ha rimarcato il segretario nazionale dell'organizzazione sindacale - e autonoma deve essere la determinazione del nostro lavoro. Sappiamo di chiedere molto, essendo una categoria numerosa, ma siamo disposti anche a dare molto. E l’impegno e il sacrificio costante dimostrati dall’inizio di questa emergenza ne sono la prova. Se il Servizio sanitario nazionale (Ssn) sta tenendo, è in gran parte grazie a questa categoria che ha saputo reinventarsi e ha sacrificato tutto". (segue) (Com)