Sanità: Nursind, no a pacche sulla spalla, politica valorizzi infermieri (3)

- Non è mancato nel corso dell’iniziativa un momento dedicato proprio agli infermieri vittime di Covid-19. Un minuto di silenzio in mezzo a 42 paia di zoccoli bianchi per ricordare gli altrettanti colleghi stroncati dal virus. "Il report Inail di agosto - ha sottolineato il sindacato - ha messo in evidenza proprio come il tributo della categoria sia in termini di vittime che di infettati sia stato altissimo". "Nonostante tutto - ha affermato Bottega in una piazza piena, ma composta - noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo. Ma la politica deve ascoltarci e accogliere le nostre istanze. Per prenderci cura dei cittadini, noi infermieri abbiamo bisogno che lo Stato si prenda cura di noi. Troppo facile chiamarci eroi. Suona come una sorta di pacca sulla spalla. Un 'arrivederci e grazie' che non aiuta a prendere coscienza e, quindi, a rimediare agli errori fatti negli anni, ai tagli lineari alla spesa per il personale, al blocco delle retribuzioni e alla spinta perversa verso una sanità sempre più privatizzata". (segue) (Com)