Turchia: istituito comitato esecutivo per l'industrializzazione guidato da Erdogan

- Il governo della Turchia ha annunciato la prossima istituzione di un comitato esecutivo per l'industrializzazione per espandere la capacità produttiva nazionale. Lo riferisce il portale d'informazione "Ahval", citando il ministro dell'Industria, Mustafa Varank. Il comitato avrà anche il compito di rendere la Turchia un attore fondamentale sul mercato globale. A capo del comitato sarà il presidente Recepo Tayyip Erdogan, con le decisioni prese in coordinamento con i ministeri competenti. Varank ha aggiunto che il comitato si occuperà anche di effettuare i controlli sulle pratiche di appalti pubblici. Nel mese di agosto la produzione industriale turca è aumentata del 10,4 per cento su base annua e del 3,4 per cento su base mensile.(Tua)