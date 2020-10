Francia: premier Castex, a Parigi 46 per cento letti rianimazione occupati da malati Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Parigi il 46 per cento dei letti di rianimazione sono occupati da persone positive al coronavirus. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, durante una conferenza stampa. "Ho sentito dire che la buona risposta sarebbe stata quella di creare in modo massiccio dei letti supplementari in rianimazione. È doppiamente falso", ha detto il capo del governo. "Bisogna anche formare dei medici e del personale medico specializzato. Sapete bene che è impossibile in pochi mesi", ha sottolineato il capo del governo. Castex ha sottolineato il bisogno di ridurre il numero di persone che incontriamo in un circolo conviviale a casa o al ristornate". (Frp)