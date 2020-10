Salvo D’Acquisto: Guerini, un pensiero a chi con coraggio ha sacrificato la propria vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno del centenario dalla sua nascita, il mio pensiero va al vice brigadiere dei Carabinieri, Salvo D’Acquisto. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. "I valori che ha incarnato con coraggio fino al sacrificio della propria vita per gli altri rimangono scolpiti nella nostra memoria. E sono esempio e guida per tutti", ha aggiunto il titolare della Difesa, ricordando il vicebrigadiere insignito con la Medaglia d'oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della Seconda guerra mondiale. (Res)