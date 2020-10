Messico: poca trasparenza sui fondi, tribunale elettorale nega partito politico a ex presidente Calderon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La poca trasparenza nei finanziamenti impedirà a Messico libero (Mexico Libre), l'organizzazione politica dell'ex presidente Felipe Calderon e della moglie Margarita Zavala, di trasformarsi in partito politico. Lo hanno stabilito le autorità elettorali messicane respingendo, a strettissima maggioranza, il ricorso contro la decisione con cui a inizio settembre veniva negata al movimento l'iscrizione al registro elettorale. La risoluzione, presentata dal magistrato José Luis Vargas nel corso di una sessione virtuale trasmessa sulla rete, ha ottenuto quattro voti favorevoli e tre contrari, riflesso dell'intensità del dibattito nel paese. Calderòn è, al pari di altri ex capi dello stato, oggetto di critiche sull'etica e la trasparenza da parte dell'attuale presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Nella sua relazione, Vargas ha ribadito le accuse di opacità sulla provenienza di parte del capitale costitutivo della forza politica. Per il magistrato, il versamento di questi fondi ha avuto un peso "deterinante" sull'inosservanza dei principi costituzionali di legalità, certezza e trasparenza. (segue) (Mec)