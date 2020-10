Tanzania: Kilimangiaro in fiamme da cinque giorni, per il governo "impresa più difficile del previsto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Tanzania sta coordinando l'invio di mezzi di emergenza per spegnere gli incendi che da cinque giorni divampano sul monte Kilimangiaro. Secondo il ministro del Turismo Hamisi Kigwalgalla, che si è espresso su Twitter, numerosi aerei ed elicotteri di emergenza sono impegnati nelle operazioni, mentre vigili del fuoco e oltre 500 volontari stanno "lottando" per domare le fiamme. Finora gli sforzi messi in campo non sono bastati a vincere l'incendio, rafforzato dal vento e dalle sterpaglie secche della zona. "Il compito è più grande e più difficile di quanto pensassimo", ha twittato Kigwangalla. L'Autorità per i parchi nazionali ha dichiarato che a far scatenare l'incendio potrebbero essere state delle persone che hanno usato un fornello da campo in un'area della montagna. (Res)