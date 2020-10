Sanità: Agenzia entrate, Iva agevolata su cessioni beni anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera all’Iva agevolata, prevista dall’articolo 124 del decreto Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5 per cento a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato Iva introdotto dal decreto Rilancio. Nello specifico, con riferimento ai termometri, la circolare ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”, e pertanto anche i termoscanner. La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei “dispenser a muro per disinfettanti”, essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro. Oltre alle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, prosegue la nota, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.(Com)