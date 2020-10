Roma: Raggi a inaugurazione anno accademico Ups, apertura università sia segnale ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato stamattina l'anno accademico dell'Università pontificia salesiana (Ups). La sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta alla cerimonia, ha spiegato: “L’Università pontificia salesiana, profondamente inserita nella realtà culturale e sociale della città, è un ateneo che costituisce un laboratorio culturale di grande prestigio ed è in grado di confrontarsi con le nuove urgenze del vivere contemporaneo, in una fase storica segnata da cambiamenti epocali. I giovani che vengono a studiare qui - ha aggiunto la sindaca - hanno il privilegio di vivere un clima di forte interculturalità e internazionalità. Spero che la cerimonia di oggi - ha sottolineato Raggi - sia un segnale per una ripartenza alla quale ciascuno di noi deve dare un contributo. Una ripartenza che spero possa segnare per i giovani che si formano in questa università un rinnovato impegno nello studio e nella ricerca”. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri l'assessore all'Istruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino; il presidente del Municipio Roma III, Giovanni Caudo. (Rer)