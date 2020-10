Difesa: Libano, militari italiani donano cibo a famiglie bisognose nel sud del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 46mila prodotti alimentari di prima necessità, pari a circa 30 tonnellate e mezzo di cibo confezionato in 1.500 pacchi da destinare a persone e famiglie bisognose del Libano del sud, sono il frutto della speciale donazione del contingente italiano della missione in Libano. Lo riferisce oggi un comunicato stampa del contingente italiano inquadrato nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). L'iniziativa ha preso il via oggi a Tiro con la consegna dei primi 60 "food kit" alla Croce rossa della municipalità locale. Nelle prossime settimane i "caschi blu" proseguiranno l'attività secondo un piano di distribuzione studiato per raggiungere i cittadini più bisognosi attraverso i volontari della Croce rossa e delle comunità di tutte le principali confessioni religiose presenti nell'area di operazioni del contingente italiano. Le derrate alimentari, acquistate con fondi del ministero della Difesa italiana, sono state confezionate in appositi pacchi sigillati nel rispetto dei requisiti igienico sanitari per il caricamento e il trasporto a bordo dei mezzi dell'Onu. "Nonostante il rischio per la loro vita e per il Covid, ancora una volta i soldati italiani hanno dato dimostrazione di essere portatori di una cultura di pace e solidarietà che ha raggiunto il cuore di noi libanesi, dimostrando con i fatti sentimenti di fratellanza sincera", ha esordito la presidente della Croce Rossa di Tiro, Mouzayan Silklawy Ajami, nel suo discorso di benvenuto pronunciato alla presenza del comandante del contingente italiano in Libano, generale di brigata Andrea Di Stasio. (segue) (Com)