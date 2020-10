Difesa: Libano, militari italiani donano cibo a famiglie bisognose nel sud del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sentito e unanime è stato il ringraziamento rivolto all'Italia e ai peacekeeper italiani per la grande attenzione e la vicinanza alla popolazione locale in un frangente così particolare, che vede ancora una volta esposte le persone più fragili. Un recente sondaggio del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, ha evidenziato che i due terzi delle famiglie libanesi hanno subito una perdita di reddito durante la crisi con conseguente minore disponibilità economica per l'acquisto di cibo. "È in questo contesto che è nata l'idea di una risposta concreta del contingente italiano verso il popolo libanese, maturata anche a seguito delle numerose richieste ricevute direttamente dalle istituzioni e dalla popolazione locale durante gli incontri con le principali autorità governative e religiose del territorio", ha affermato il generale Di Stasio. Facendo riferimento alle finalità dell'iniziativa, Di Stasio ha sottolineato la straordinaria necessità ed urgenza di "un gesto reale che nasce dalla volontà di mettere al centro la dignità delle persone, soprattutto quelle più povere, per le quali il cibo non è un conforto, ma un fabbisogno primario vitale, come la libertà e la salute". (Com)