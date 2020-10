Mobilità: svedese Voi Technology attiva Roma, alcol test e no parcheggio selvaggio monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voi Technology, azienda svedese leader europeo di monopattini elettrici in condivisione, entra oggi a Roma con la sua flotta di mille monopattini lanciando, allo stesso tempo, un programma di formazione sulla guida sicura per gli utenti unitamente a una suite di soluzioni tecnologiche volte a contrastare il parcheggio ‘self-service’. Come riferisce un comunicato, Voi Technology, già presente in oltre 40 città in Europa, è consapevole delle criticità sollevate dall’uso poco responsabile dei monopattini in città negli ultimi mesi. La società si impegna a facilitare l’accettazione a pieno titolo del monopattino quale nuovo mezzo di trasporto agile e sostenibile a Roma, volto a rispondere anche all’esigenza di decongestionamento che oggi vede il 38 per cento dei suoi cittadini bloccati nel traffico. La Capitale inoltre, secondo l'ultimo rapporto di Legambiente, rientra nell'85 per cento delle città italiane sotto la sufficienza per iniziative di contrasto dell’inquinamento dell’aria e per il superamento dei limiti consentiti sulle polveri sottili. “Dopo Milano, dove siamo presenti con una flotta di 750 veicoli, Voi sarà anche a Roma e punterà a diventare un partner affidabile e duraturo per la città, lavorando a stretto contatto con l’amministrazione capitolina e le associazioni di categoria per un fine comune: assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza, fra cui il corretto parcheggio e la conservazione e il decoro dello spazio pubblico. Fin da subito vogliamo lanciare uno speciale programma che tiene conto non solo delle esigenze dell’utente, ma anche del cittadino promuovendo un servizio che sia un vantaggio per tutti”, ha dichiarato Lucas Bornert, general manager di Voi Technology Francia e Italia. (segue) (Com)