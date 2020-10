Mobilità: svedese Voi Technology attiva Roma, alcol test e no parcheggio selvaggio monopattini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse sono infatti le iniziative portate avanti dalla società e dedicate alla guida sicura e all’uso responsabile del monopattino. In particolare, Voi è il primo operatore a lanciare a partire dal prossimo weekend l’alcol test che verrà attivato durante le notti del fine settimana, in una fascia oraria compresa tra l’una e le 4 del mattino. Già testato nel nord Europa e a Milano, al momento del noleggio, agli utenti verrà chiesto automaticamente di partecipare a un gioco, tramite App, che testa i riflessi in pochi secondi. Per superare il test è necessario raggiungere un punteggio di almeno il 60 per cento e l’App istruisce l'utente che la guida in stato di ebbrezza può incidere sui suoi riflessi e sull'equilibrio, consigliando di valutare il trasporto pubblico nel caso in cui l’utente non si senta sicuro nella guida. Per far rispettare le regole di parcheggio dei monopattini negli spazi pubblici, Voi conta infatti sull’App e su un sistema di gestione della flotta in grado di comunicare con i veicoli sia da remoto che direttamente tramite una connessione Bluetooth a corto raggio. Il modulo IoT ne contiene uno GPS (Global Positioning System) ad altissima precisione, che indica in ogni momento la posizione dei monopattini: anche a Roma Voi monitorerà a distanza le condizioni della flotta, rispondendo alle esigenze che si presentano, come attivare funzioni di geofencing grazie alle quali è possibile automaticamente definire zone in cui è vietato parcheggiare, zone a velocità limitata o parcheggi incentivati. Questa tecnologia consente inoltre di sapere se i monopattini elettrici sono parcheggiati in modo scorretto e se questi bloccano o meno la strada ai pedoni. Voi lancia a Roma anche la nuova modalità di guida per principianti, disponibile sull’App, sotto il profilo utente, per far sì che la velocità massima del veicolo non superi i 15 chilometri orari e rispetti le zone a bassa velocità. (segue) (Com)