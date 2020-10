Mobilità: svedese Voi Technology attiva Roma, alcol test e no parcheggio selvaggio monopattini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le novità in programma, l’azienda dispiegherà una pattuglia di addetti, la Voi patrol, tra le cui mansioni rientrano il riposizionamento dei monopattini, la pulizia dei mezzi e incentivi agli utenti per il rispetto del decoro pubblico. Proprio in merito alle regole di sicurezza durante la guida, l’azienda ha sviluppato Ride Like Voilà la prima scuola di traffico online dedicata ai monopattini, a cui hanno partecipato con successo quasi 500 mila persone in tutta Europa: attraverso la scuola, gli utenti imparano divertendosi e accumulano così crediti gratuiti per guidare i monopattini Voi. La distribuzione dei monopattini avverrà, per il 50 per cento, con le cargo bike a conferma dell'impegno dell’azienda ad operare in città in modo sostenibile. Infatti, Voi lavora per una mobilità alternativa e senza emissioni di carbonio: dal 2020 infatti il servizio è a zero emissioni. Voi è un'azienda carbon-neutral da gennaio 2020, ha adottato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite come quadro guida e ha stabilito un'agenda chiara per la riduzione e la compensazione delle emissioni. (Com)