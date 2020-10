Roma: Gdf dona alla comunità di Sant'Egidio 85mila capi di abbigliamento sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 85.000 capi di abbigliamento sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma in un noto centro commerciale dell’hinterland della capitale sono stati donati alla Comunità di Sant’Egidio. Si tratta di maglioni, pantaloni, giacche e giubbotti di ottima fattura sottoposti a sequestro dalle Fiamme gialle del II Gruppo Roma con falsa indicazione “Made in Italy”, relativamente ai quali il Tribunale capitolino, al termine dell’iter processuale, ha disposto la confisca definitiva e la donazione alla comunità, che potrà destinarli a persone bisognose prima dell’inizio della stagione invernale. La sinergia tra l’Autorità giudiziaria, le fiamme gialle e la comunità di Sant'Egidio ha permesso di devolvere ai più bisognosi capi di abbigliamento che diversamente sarebbero andati distrutti. Un contributo tangibile, ancora più utile in questi tempi, caratterizzati dalla crisi economica generata dalla pandemia.(Rer)