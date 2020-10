Lavoro: Cgil Lazio, legge regionale su appalti sempre più necessaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante il divieto dei licenziamenti in questa fase - ha aggiunto - il Lazio e' colpito da un impoverimento generale che deprime i consumi interni. Intervenire sugli appalti significherebbe dunque contribuire a ridurre il lavoro povero contrastando al contempo la corruzione e favorendo un mercato che premi le imprese virtuose. Queste e solo queste devono essere destinatarie delle risorse pubbliche". "Un ragionamento analogo va fatto per il comune di Roma - ha precisato Azzola -. Nonostante promesse e buoni propositi, un cambio di passo significativo per rimettere al centro dell'attenzione il tema degli appalti non l'abbiamo visto. Dovere di un amministratore è quello di garantire la legalità, la trasparenza, la tutela del lavoro favorendo le imprese che, come prevede il Codice degli Appalti, siano in possesso non solo di determinate capacità economico-finanziarie ma anche di specifiche capacità morali e crediamo che il comune della Capitale d'Italia non possa essere latitante all'interno di una discussione che vede un ingente intervento di spesa pubblica". (Com)