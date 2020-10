Santelli: Bombardieri (Uil), è una perdita tragica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il cordoglio mio personale e della Uil tutta - ha detto Bombardieri - e la sincera solidarietà ai familiari della Santelli per una perdita assolutamente tragica. Ora è il momento del dolore e del silenzio". Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Speriamo che, nei prossimi giorni, i tempi con i quali la politica rimetterà in piedi la gestione del Consiglio regionale siano veloci - conclude il leader della Uil - per dare risposte ai tanti problemi che la Calabria deve risolvere". (com)