Cina-Italia: consolato italiano a Shanghai dona un albero al Liceo Caoyang (3)

- Con il supporto del governo distrettuale di Putuo e del Collegio sino-italiano della Tongji University, nel 2014, la Shanghai Caoyang No. 2 Middle School ha introdotto il primo progetto di corso di lingua italiana in una scuola superiore cinese, ha incorporato l'italiano nel sistema curricolare e ha istituito una classe di italiano. Gli studenti che approfondiscono la lingua italiana possono usufruire gratuitamente delle risorse educative e didattiche della Tongji University, possono imparare l'inglese e l'italiano allo stesso tempo e possono scegliere di studiare in un'università cinese o italiana, dopo la laurea. Al fine di stimolare l'interesse degli studenti per l'apprendimento dell'italiano e approfondire la loro comprensione della cultura italiana, la scuola organizza e svolge regolarmente attività culturali italiane, come la Settimana culturale "Italiana" nel mese di ottobre di ogni anno, organizzate dall'Istituto di cultura del consolato generale d'Italia a Shanghai. Attualmente la scuola ha firmato accordi di collaborazione con l'Università di Pisa, l'Università di Bologna, il Politecnico di Milano e l'Università per Stranieri di Siena. Inoltre, la scuola è anche uno dei siti di prova per il Certificato Cils di Italiano come lingua straniera presso l'Università di Siena. Dopo tre anni di studio, gli studenti possono raggiungere il livello B1-B2 del Quadro linguistico europeo e avere l'opportunità di andare a Siena, per partecipare a un tour di studio estivo di un mese. (Cip)