Violenza donne: palpeggiava passanti a Varese, minorenne collocato in comunità

- Un minorenne, accusato di essere l’autore di numerosi abusi sessuali a danno di ignare passanti nel centro di Varese, è stato sottoposto oggi alla misura cautelare di collocamento in comunità. I fatti, avvenuti nella prima metà di settembre, avevano destato un notevole allarme sociale: le numerose vittime, scelte a caso tra le donne sole, hanno un’età che va dai 13 ai 53 anni. Il giovane le avvicinava per strada e le palpeggiava. La Squadra Mobile di Varese, intuita la serialità delle condotte, attribuibili allo stesso soggetto, ha ricomposto in un mosaico i tasselli costituiti dalle varie denunce (dieci in tutto), attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza vicine ai luoghi delle aggressioni e la ricerca del presunto autore dei fatti. Le indagini - spiega una nota della Questura di Varese - hanno presto condotto all’identificazione di un giovane minorenne, di origini straniere, studente presso una scuola superiore di Varese. La perquisizione della sua abitazione, disposta dal sostituto procuratore Sabrina Ditaranto, titolare delle indagini, ha consentito di rinvenire i capi d’abbigliamento descritti dalle vittime, ma anche di ricostruire gli spostamenti dell’indagato nei giorni dei reati, verificandone la compatibilità con l’ipotesi dell’accusa. (segue) (com)