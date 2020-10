Violenza donne: palpeggiava passanti a Varese, minorenne collocato in comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande - riferisce il comunicato della Polizia - lo sconcerto dei famigliari, che hanno tempestivamente offerto la loro collaborazione agli inquirenti. Il ragazzo vive in una famiglia ben inserita nel tessuto sociale varesino: i genitori lavorano regolarmente e il fratello maggiore studia all’università. “La necessità di comprendere l’origine disfunzionale della condotta e di correggerla con efficacia - spiega la Questura - ha indotto la Procura a chiedere il collocamento in una comunità educativa dell’indagato, richiesta accolta dal Gip del Tribunale per i minorenni di Milano. La comunità è stata scelta con cura, tra le varie disponibili, stante la particolarità del reato commesso e la portata molto infamante, anche in ambito comunitario, del reato: elementi che rendono l’intervento cautelare particolarmente articolato”. I reati contestati dalla Procura per i minorenni di Milano consistono in nove episodi di violenze sessuali, spesso aggravate da diverse circostanze: minore età della vittima, ma anche stato di gravidanza o minorata difesa della vittima. (com)