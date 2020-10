Portogallo: la rete 5G potrebbe generare 3,4 miliardi di euro su economia entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Portogallo l'implementazione e lo sviluppo della rete mobile di quinta generazione (5G) genererà un impatto positivo sull'economia di 3,4 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. È quanto emerge da uno studio realizzato dalla società di consulenza strategica "Roland Berger", che evidenzia come il 5G beneficerà in particolare 8 settori: media, industria manifatturiera, sicurezza, agricoltura, energia e servizi pubblici, sanità, automotive, trasporti pubblici. Secondo Roland Berger, saranno i media nazionali (10,7 per cento),l'industria manifatturiera (5,4 ) e l'agricoltura (5,3) che vedranno aumentare le loro vendite in modo esponenziale grazie a questa nuova tecnologia aumentandone la competitività ed i modelli di business. Lo studio di Roland Berger non è il primo a concentrarsi sull'impatto della rete mobile di nuova generazione in Portogallo. Con una stima identica a quella della società di consulenza tedesca, Ericsson aveva presentato nel novembre 2019 un rapporto in cui stimava che l'implementazione del 5G in Portogallo avrebbe potuto sbloccare 3,6 miliardi di euro entro il 2030. (Spm)