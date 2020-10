Brexit: Regno Unito, al via legislazione per accogliere richieste tardive di residenza da cittadini Ue a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta accelerando il processo legislativo per varare un provvedimento che impedisca ai cittadini europei facenti parte di gruppi cosiddetti "a rischio", come bambini in custodia e senzatetto, di risentire eccessivamente dell'impatto della Brexit sulle loro vite e sul loro status nel Regno. E' quanto riferisce il quotidiano "The Guardian". Secondo il provvedimento, tali cittadini (che dovranno però già vivere legalmente nel Regno Unito) potranno presentare domanda per ottenere lo status di residente anche anni dopo l'attuale scadenza, prevista per il 30 giugno 2021. Infatti, se presentando la domanda dopo la data limite forniranno un "ragionevole motivo" per non aver avviato il processo in precedenza, non subiranno alcuna penalizzazione circa la propria richiesta. L'avvio di questa manovra, che sarà discussa in prima lettura alla Camera dei comuni di Londra, è una vittoria per Alberto Costa, il parlamentare conservatore di origini italiane che negli ultimi due anni ha continuato a fare pressioni sul governo britannico per salvaguardare i diritti dei cittadini vulnerabili dell'Ue in uno scenario post-Brexit. (Rel)