Hong Kong-Singapore: coronavirus, annunciato piano per corridoio aereo preferenziale

- Hong Kong e Singapore hanno pianificato un "corridoio aereo preferenziale" nell'ambito della pandemia di Covid-19. Il segretario per il Commercio e lo sviluppo economico di Hong Kong, Edward Yau, ha spiegato che l'accordo preliminare significherà che i visitatori tra le due città non avranno bisogno di passare attraverso le procedure di quarantena o isolamento domestico. Yau ha affermato che i viaggiatori dovranno essere in possesso di un test negativo effettuato da una struttura per il monitoraggio Covid-19 riconosciuta da entrambe le parti. Yau ha spiegato che non ci saranno restrizioni sullo scopo del viaggio, ma che i viaggiatori saranno tenuti a viaggiare su voli dedicati: tali voli serviranno solo viaggiatori rientranti nell'iniziativa e nessun passeggero in transito o viaggiatori al di fuori dell'accordo saranno ammessi a bordo. I tour di gruppo restano vietati in base all'attuale divieto di assembramenti. Attualmente, i residenti di Hong Kong che visitano Singapore devono osservare una quarantena autogestita di una settimana dopo che la città-stato ha aggiunto Hong Kong alla sua lista di paesi in cui il virus è "ben sotto controllo". (segue) (Cip)