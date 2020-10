Hong Kong-Singapore: coronavirus, annunciato piano per corridoio aereo preferenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dettagli completi devono ancora essere definiti, ma il governo ha affermato che il piano dovrebbe essere implementato presto e che si stanno prendendo in considerazione corridoi preferenziali anche con altri paesi", ha spiegato Yau. Secondo il ministro, si tratta di un passo importante per riprendere la normalità nell'ambito della lunga battaglia contro la Covid-19. "Hong Kong e Singapore godono di una stretta e cordiale cooperazione di lunga data su molti fronti. Ho piena fiducia che l'accordo possa essere realizzato molto presto per facilitare la ripresa dei viaggi aerei tra le nostre due economie", ha sottolineato Yau. Il ministro dei Trasporti della Repubblica di Singapore Ong Ye Kung ha affermato che si tratta di un passo "sicuro, attento ma significativo" nell'ambito del trasporto aereo: "Entrambe le nostre città hanno una bassa incidenza di casi di Covid-19 e hanno messo in atto meccanismi robusti per gestire e controllare la pandemia. [...] Questo ci ha dato la fiducia necessaria per aprirci reciprocamente e progressivamente i nostri confini". (Cip)