Commercio: Bordoni (Lega), rilanciare imprese romane favorendo sbarco online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'e-commerce è fondamentale ma si devono aiutare le piccole e micro imprese romane a mettersi online. È quanto ha sostenuto il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, riferisce una nota, in occasione della presentazione dell'undicesimo rapporto sul commercio di Methos. Per Bordoni sono necessari "corsi di formazione per artigiani e commercianti" e bisogna "guardare oltre l'esercizio di vicinato su strada. La Camera di commercio e le istituzioni in generale - ha sottolineato - devono cercare nuove soluzioni anche in questo senso. Uniti abbiamo il dovere di potenziare tutti gli strumenti possibili per incentivare l'export e il commercio online delle nostre eccellenze romane". A seguito della crisi Covid, inoltre, nella Capitale "bisogna ripartire da segnali molto concreti, come ad esempio superare le posizioni radicali sulle aperture delle Ztl nel Tridente soprattutto di fronte a un meno 80 per cento di fatturato. Adattare - ha precisato Bordoni - i modelli di business a un contesto del tutto nuovo attraverso un sostegno economico alle pmi, la valorizzazione degli immobili del patrimonio pubblico, lo sviluppo del comparto dell'edilizia privata a partire dalle piccole ristrutturazioni, la semplificazione che non può prescindere da nuovi poteri per Roma, gli incentivi come la sospensione di Cip canone Cosap per tutte le categorie produttive. Servono risposte veloci dell'amministrazione - ha concluso - alle esigenze delle imprese".(Com)